تهديدات بالتصفية الجسدية تلاحق ضباطاً في النجف بسبب المخدرات

شفق نيوز / أفاد مصدر مطلع بمحافظة النجف، يوم الخميس، بتلقي العديد من ضباط قيادة شرطة المحافظة تهديدات بالتصفية.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "العديد من ضباط الشرطة في قيادة شرطة محافظة النجف تلقوا اتصالات مؤخرا تهددهم بالتصفية الجسدية، اذا استمروا بالضغط في ملاحقة تجار المخدرات بمدينة النجف".

وأضاف المصدر، أن "هؤلاء الضباط بدأوا يشعرون بالإحباط لعدم تقديم القيادة الدعم والاسناد لهم في مواجهة هذه الزمر المجرمة".

وأشار إلى أن "قسم مكافحة المخدرات في المحافظة مايزال يعمل بنصف طاقته بعدما تم نقل نصفه الآخر دون أي تعويض لهم".