تهديدات امريكية بقصف منطلقات الصواريخ ضد قاعدة بلد بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، يوم الثلاثاء، عن تهديدات امريكية بقصف مناطق منطلقات الصواريخ في القرى المحاذية لنهر دجلة مع صلاح الدين والتي تستهدف قاعدة بلد الجوية جنوبي المحافظة.

وشن مجهولون ليلة امس الاثنين هجوما بـ7 صواريخ نوع "كراند" استهدفت قاعدة بلد الجوية، اثنان منها سقطا في الجزء الشمالي الغربي قرب السياج الخارجي فيما سقطت ثلاثة صواريخ اخرى على احد القرى جنوبي صلاح الدين والحقت اضرارا جسيمة باحد المنازل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامريكية ابلغت القيادات الامنية بتحديد اماكن منطلقات الصواريخ ضد قاعدة بلد الجوية والتي تقع على شريط نهر دجلة الفاصل مع صلاح الدين.

واكد أن طائرات مسيرة حلقت ليلة أمس ضمن المناطق الواقعة بين قضاء الخالص وحدود ناحية الحاتمية جنوبي صلاح الدين وسط مخاوف بضربات ربما تستهدف القرى والقصبات.

واطلقت شرطة ديالى في وقت سابقة خطة تحصين لحماية قاعدة بلد من الهجمات الصاروخي التي تنطلق من قرى واقعة على شريط نهر دجلة ضمن قضاء الخالص ,وشملت التحصينات دوريات رصد ومراقبة لمنع اي هجمات.

وتتعرض قاعدة بلد الجوية التي تتواجد فيه وحدات عسكرية وفنية تابعة للقوات الامريكية وقوات التحالف الدولي لهجمات صاروخية مستمرة تنفذها جماعات مسلحة