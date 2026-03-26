تنويه أمني.. أصوات تفجيرات "مسيطر عليها" قرب مطار بغداد طوال اليوم

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن تفجيرات "مسيطر عليها" ستُسمع في مقتربات مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "التفجيرات ستكون على مدار اليوم"، موضحاً أنها إجراءات مسيطر عليها ضمن نشاطات أمنية، وقد تُسمع أصواتها في المناطق القريبة من المطار.

وأوضح المصدر، أنه "سترافق الانفجارات سلسلة من الحرائق المسيطر عليها".

وكان دوي تفجيرات سُمعت، أول أمس الثلاثاء، في محيط مطار بغداد الدولي قد أثار هلع سكان العاصمة ومخاوف وتساؤلات بشأن وجود حدث أمني.

إلا أن السلطات أكدت لاحقاً أن تلك التفجيرات نجمت عن عمليات تفجير مسيطر عليها بإشراف القوات العراقية، شملت إتلاف حاويات عتاد تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، إلى جانب مركبات ومعدات داخل موقع الدعم الدبلوماسي.

وأشار مصدر أمني حينها إلى أن عدد القوات الأميركية في الموقع بات محدوداً بعد انسحاب جزء منها خلال الأيام الماضية، مع عدم وجود تأكيد رسمي بشأن انسحاب كامل، مبيناً أن عمليات الإتلاف قد تسبق إخلاء ما تبقى من المعدات داخل القاعدة، وهو ما أثار ذعر السكان بسبب تواصل سماع دوي التفجيرات.