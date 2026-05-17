تنويه أمني: تفجير مسيطر عليه قرب مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، تنفيذ تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي غربي العاصمة.

وذكرت القيادة في ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية التفجير ستجري من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً، من قبل الجهات الأمنية المختصة.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية تجري بين الحين والآخر عمليات تفجير مماثلة لمخلفات حربية ومواد غير منفجرة في مناطق متفرقة، ضمن إجراءات المعالجة والتخلص الآمن منها.