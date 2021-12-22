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تنويه لإطلاق صافرات الإنذار المبكر لمدة طويلة في مطار بغداد الدولي

Category: أمـن

Date: 2021-12-22T06:55:36+0000
تنويه لإطلاق صافرات الإنذار المبكر لمدة طويلة في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، بإطلاق صافرات الأنذار داخل مركز أمريكي في مطار بغداد الدولي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لغرض الفحص التجريبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بالساعة الواحدة بعد ظهر اليوم اليوم تنطلق صافرات الانذار المبكر في مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية داخل مطار بغداد الدولي لغرض الفحص التجريبي.

ووفقا للمصدر فإن مدة إطلاق الصافرات سيستغرق ساعة واحدة من الوقت.

يأتي هذا في وقت زادت فيه السفارة الامريكية من التدابير الامني مع قرب انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق نهاية العام الحالي.

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