"تنويع المصادر".. خطة حكومية جديدة لتسليح الجيش العراقي

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بإعادة ترتيب خطة التسليح وفق الأولويات لتأمين تجهيزات الجيش والقوات المسلحة.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بخطة تسليح وزارة الدفاع للعام الحالي، وذلك بحضور وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ووكيل وزارة التخطيط، وعدد من المستشارين".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع مراجعة خطة التسليح، في إطار المضي وفق استراتيجية الحكومة الساعية إلى تمكين وتطوير قابليات قوات الجيش بجميع صنوفها، والتأكيد على أهمية تنويع مصادر التسليح".

ووجه رئيس الوزراء، "بضرورة إعادة ترتيب الخطة وفق الأولويات، وتطبيقها خلال العامين الحالي والمقبل لتأمين مستلزمات وتجهيزات القوات المسلحة، وكذلك توجيه الجهات المعنية بتنسيق الإجراءات لتجاوز التحديات وتوفير النفقات المطلوبة لدعم قدرات الجيش العراقي".