تنقسم على 3 مراحل .. الأنبار تفصح عن خطتها لشهر رمضان

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة محافظة الانبار هادي رزيج كسار، اليوم الأحد، عن إعداد خطة أمنية وصحية خاصة بشهر رمضان.

وقال كسار لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة الانبار وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في المحافظة قد أعدت الخطة الأمنية لأيام شهر رمضان من أجل خدمة السكان وتوفير الأجواء الرمضانية لهم والحفاظ على الاستقرار الأمني في مدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الصحة العامة وبحسب تعليمات خلية الأزمة فيما يخص إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف أن "الخطة التي تم رسمها تعد خطة شاملة، سواء كانت عمليات مطاردة عناصر تنظيم داعش في المناطق الصحراوية من الانبار، او منع تواجد خلاياه في عمق الصحراء، وذلك بالتنسيق مع قيادات عمليات الانبار والجزيرة، فضلا عن الأفواج الخاصة وهي التكتيكي وسوات والطوارئ".

وأوضح كسار، أن "هناك أيضا أجهزة شرطة مختصة لمراقبة الأسواق والتجار، ومحاسبة كل من يتلاعب بأسعار البضائع والمحاصيل الزراعية، وسيتم تنفيذ عقوبات قاسية بحق كل من يحاول ابتزاز المواطنين من خلال رفع الأسعار، وذلك وفق قانون العقوبات العراقي"

واشار كسار، إلى أنه "خلال شهر رمضان، ستكون هناك عمليات مطاردة تجار المخدرات ومتعاطيها، وأن قيادة شرطة الانبار تميزت بمحاربة تجار المخدرات ومنع وصولها إلى المحافظة، وقد احتلت المرتبة الأولى لثلاثة أعوام متتالية وذلك بانخفاض مستوى تداول وتعاطي وتجارة المخدرات في عموم المحافظة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية في الكشف عن المتعاطين والمروجين للمواد المخدرة، وذلك وفق مبدأ ( الأمن مسؤولية الجميع )".