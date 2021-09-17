تنفيذ فعاليات مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة بمناطق التماس مع كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، تنفيذ فعاليات مشتركة بمناطق التماس مع اقليم كوردستان.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مراكز التنسيق المشترك باشرت بتنفيذ فعاليات مشتركة في المناطق الخالية من تواجد القطعات الامنية الاتحادية والتي تقع بين القوات الاتحادية والبيشمركة لمنع حركة الإرهابيين وتنقلهم واستغلالهم الفراغات في هذه المناطق".

وأوضحت أن "هذه الفعاليات تندرج ضمن اطار التنسيق والعمل المشترك في محاربة ارهاب داعش مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هذه المناطق يجري العمل على اشغالها بقطعات مشتركة تابعة الى الحكومة الاتحادية، ولا وجود لتغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي و البيشمركة".