تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب في سجن الحوت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأربعاء بأن وزارة العدل نفذت عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مدانين بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فريقا متخصصا من الوزارة زار سجن الناصرية المركزي (الحوت) اليوم ونفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة إرهابيين جميعهم عراقيون، بينهم منفذ تفجيرات (فلكة العروسة) بمحافظة البصرة عام 2013 والذي راح ضحيتها العشرات في المحافظة".

وبين المصدر، أن "جثث المنفذ الحكم بحقهم سيتم نقلها الى الطب العدلي، تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم".

ووفقا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2005 فإنه يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل أو محرض أو مخطط أو ممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .