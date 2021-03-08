تنفيذا لتوجيهات الكاظمي.. رفع حواجز أمنية في بغداد

شفق نيوز/ رفعت القوات الأمنية، يوم الاثنين، بإشراف ومتابعة قائد عمليات بغداد عدداً من السيطرات في منطقة المنصور.

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وخلال زيارته قيادة عمليات بغداد وجّه القائد العام للقوات المسلحة قيادة عمليات بغداد، بالرفع الفوري لعدد من نقاط التفتيش ووضع خطة مدروسة ايضا وباسرع وقت لرفع نقاط التفتيش الاخرى التي تشكل عبئا على حركة المواطن وانسيابية المرور في ضوء التحسن الامني الذي تشهده العاصمة بغداد.

بدوره قال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، إنه سيتم رفع سيطرات سهام العبيدي وسيد الحليب ومدخل اليرموك وتحويلها الى مرابطات بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروي وتسهيل حركه تنقل المواطنين في العاصمة.