تنسيق عراقي - إيراني لمنع محاولات التسلل بين البلدين خلال الحرب

شفق نيوز- بغداد

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ملف ضبط الحدود المشتركة ومنع أي محاولات تسلل بين البلدين.

وقال الأعرجي في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، إنه تلقى إتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران، "جرى خلاله بحث التطورات المتسارعة في المنطقة".

وأضاف: "أكدنا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لضبط الحدود المشتركة ومنع أي محاولات تسلل بين البلدين، كما جددنا التأكيد على موقف العراق الثابت والمبدئي الداعي إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، ورفض تصاعد الأعمال العسكرية أو اتساع رقعة الصراع، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها ويلات الحروب".

وكان موقع أكسيوس الأميركي نقل عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن الرئيس دونالد ترمب أجرى، يوم الأحد 1 آذار اتصالين هاتفيين مع قيادات كوردية في العراق لبحث الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران وما قد يليها.

وبحسب أكسيوس، شملت الاتصالات زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وذلك بعد يوم من إجازة ترمب حملة القصف على إيران.

وبحسب تقرير أكسيوس ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن أهمية الاتصالات تعود إلى امتلاك إقليم كوردستان آلاف المقاتلين على الشريط الحدودي مع إيران، وسيطرته على مناطق تعد إستراتيجية مع تطور مسار الحرب، إضافة إلى الروابط الوثيقة بين كورد العراق والأقلية الكوردية في إيران.