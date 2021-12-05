تنسيقية المقاومة للأمريكان: نهاية العام سيكون القول الفصل

شفق نيوز/ حذرت تنسيقية المقاومة العراقية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الامريكية من عدم سحب قواتها القتالية من كافة الأراضي العراقية نهاية العام الحالي.

وقال سعد السعدي، القيادي في حركة عصائب أهل الحق، أحد أبرز فصائل تنسيقية المقاومة العراقية، لوكالة شفق نيوز، ان "موقف فصائل المقاومة واضح ومعلن، وهو اعطاء اخر مهلة للأمريكان لسحب القوات القتالية المحتلة نهاية العام الجاري، على ضوء قرار البرلمان العراقي والاتفاق العراقي الأمريكي بمخرجات الحوار الاستراتيجي بهذا الشأن".

وحذر السعدي من أنه "إذا لم تنسحب القوات الامريكية القتالية المحتلة من كافة الأراضي العراقية العام، فسيكون للمقاومة قولها الفصل في الدخول بمواجهة مفتوحة مع الاحتلال لإخراجه رغم عن انفه".