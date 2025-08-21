تنسيقية "المقاومة" العراقية تفعل "آلية الزناد" رداً على إعادة التموضع الأمريكي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت ما تسمى "تنسيقية المقاومة العراقية"، مساء الخميس، تفعيل "آلية الزناد"، وذلك بالتزامن مع إعادة التموضع الأمريكي في البلاد.

وجاء في بيان لتنسيقية المقاومة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن أمريكا وفي الوقت الذي أعادت فيه تموضع قواتها في أماكن تظنّها أكثر أمانًا، وقلّصت من عديدها في معسكراتها وقواعدها، كثّفت في المقابل من طلعاتها الجوية بطائراتها المسيّرة والحربية في الأجواء العراقية، إمعانًا في انتهاك سيادة البلاد، وتجاهلًا لإرادة الشعب".

ووفق البيان، فإن "أيادي رجال المقاومة العراقية ما زالت على الزناد دفاعًا عن العراق وشعبه، فضلًا عن حشده الذي لا تكفّ أمريكا وأدواتها في المنطقة عن معاداته، وهذا ما يوجب على العراقيين أن يحفظوا كرامة رجاله، ويصونوا حرمة معسكراته، لا سيما معسكر صقر للحشد الشعبي الذي طالما أنجب مجاهدين حموا الدولة ونظامها السياسي".

البيان تضمن كذلك، دعوة الأجهزة الحكومية ومجلس النواب العراقي إلى "الاضطلاع بدورهم عبر لجانهم المعنية بمتابعة تموضع القوات الأمريكية المحتلة، وإلزامها بالانسحاب الحقيقي بما يضمن تحقيق السيادة الكاملة للعراق على أرضه وسمائه".

ويأتي هذا التطور تزامناً مع بدء أولى مراحل انسحاب التحالف الدولي من العراق، حيث خرج رتل عسكري أمريكي بالفعل من قاعدة "عين الأسد" باتجاه سوريا يوم الاثنين الماضي.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد بأن آخر جندي أمريكي سيغادر قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، لتُغلق بعدها مقرات التحالف الدولي هناك بشكل نهائي.

ويشمل الجدول انسحاب قوات التحالف الدولي من قاعدة "عين الأسد" وبغداد بنهاية أيلول/سبتمبر 2025، مع نقل جزء منها إلى أربيل والكويت، فيما سينخفض عدد القوات تدريجياً من نحو 2000 إلى أقل من 500 جندي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.