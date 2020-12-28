تنذر بخطر كبير.. بلدة في ديالى تطالب بتطهيرها من "الترسانات النائمة"

شفق نيوز/ طالبت ناحية قره تبه (112 كم شمال شرق بعقوبة) بشن عمليات نوعية وشاملة لتطهير محيطها من المخابئ والترسانات النائمة التي يعتمدها داعش كمصادر تمويل لهجمات مستقبلية.

وعثرت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الثاني لواء المشاة 20 في (26 كانون الأول 2020) على عجلة بيكب ونقطة تزود بالوقود تحتوى على ٥ براميل سعة ٢٠٠ لتر، في مداهمة وكرين للدواعش في قرية وادي التبن في قره تبه بمحافظة ديالى.

وقال مدير الناحية وصفي التميمي لوكالة شفق نيوز" إن "عثور قوات الأمن على عجلات مخبئة ومستودعات وقود في منطقة جرايات شرق الناحية خلال الـ 48 ساعة الماضية ينذر بخطر كبير يعد له عناصر داعش يستهدف أمن واستقرار المناطق المحيطة بقره تبه".

وشدد التميمي على "تكثيف العمليات الامنية بشكل مستمر وعدم التراخي لمنع عناصر داعش من إعادة ترميم أوكارها ومضافاتها التي تعد ترسانات تمويل نائمة تنذر بهجمات وضربات تستهدف أهداف مدنية وعسكرية".

وأضاف مدير الناحية؛ ان "الناحية تشهد استقرارا كبيرا ولم تسجل اي هجمات او خروقات امنية منذ فترات طويلة بعد استنزاف قدرات عناصر داعش، وتحييد حركتهم في المناطق النائية التابعة لقره تبه".

وتقع ناحية قره تبه على بعد 112 كم شمال شرق بعقوبة وتضم 66 قرية وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان.