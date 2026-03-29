تنبيه من استهداف الجامعات الأميركية في العراق

شفق نيوز- واشنطن

حذرت السفارة الأميركية في بغداد، مساء اليوم الأحد، من استهداف إيران والفصائل المسلحة، للجامعات الأميركية في بغداد والسليمانية ودهوك، إلى جانب جامعات أخرى يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالولايات المتحدة.

وأشارت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "إيران والميليشيات الإرهابية الموالية لها قد تعتزم استهداف الجامعات الأميركية في بغداد والسليمانية ودهوك، إلى جانب جامعات أخرى يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالولايات المتحدة".

وأضافت أن "إيران، على وجه التحديد، وجّهت تهديدات إلى الجامعات الأميركية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وقامت ميليشيات إرهابية موالية لإيران بشن هجمات واسعة على مواطنين أميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق".

ونصحت السفارة المواطنين الأميركيين "بمغادرة العراق فوراً"، فيما أصدرت تحديثات على معلومات المعابر الحدودية مع الأردن والسعودية وتركيا.

وفي تطور ذي صلة، أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت أنه "لا توجد أي دلائل على تهديد مباشر للجامعة أو حرمها أو مراكزها الطبية"، لكنها قررت رغم ذلك، "اعتماد التعليم عن بُعد يومي الاثنين والثلاثاء، مع استثناء الموظفين الأساسيين، على أن تعلق الأنشطة التعليمية والامتحانات الحضورية خلال هذين اليومين"، مؤكدة أن سلامة "المجتمع الجامعي تبقى الأولوية القصوى".

وتأتي هذه التحذيرات والإجراءات بعد ساعات من تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، رداً على الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات التعليم العالي الإيرانية

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.