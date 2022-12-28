"تنازل عنها".. مدبرة منزل اثيوبية تسرق أكثر من 400 ألف دولار في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال مدبرة منزل سرقت أكثر من 400 ألف دولار ومصوغات ذهبية من منزل في بغداد، مشيرا الى تنازل صاحب المنزل عن الدعوى واعادها للعمل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سرقة وقع ضمن شارع 14 رمضان في منطقة المنصور ببغداد، مبينا أنه "عند وصول فريق التحقيق برئاسة ضابط دوريات نجدة/ المنصور الكرخ الى محل الحادث تبين قيام مدبرة منزل اثيوبية الجنسية، بسرقة مبلغ مالي مقداره 400 ألف دولار و 7800 دولار، مع مصوغات ذهبية، بالاضافة الى اجهزة موبايل عديدة".

وبين المصدر، أنه "تم القبض على المتهمة بعد اتصال من قبل متعهد الشركة الخاصة بتوفير مدبرات المنازل مع صاحب المنزل، والذي أبلغه بعزمها السفر الى خارج العراق"، مشيرا إلى أن "صاحب المنزل تواصل مع الشركة واستلم المسروقات ورفض الإجراءات القانونية بحق المدبرة التي قرر اعادتها للعمل في منزله".