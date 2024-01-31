تم إخفاؤها داخل أحشاء حيوان .. ضبط 7 كغم من الحبوب المخدرة واعتقال متاجرين بها غربي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، ضبط 7 كيلوغرامات من الحبوب المخدرة بحوزة اشخاص متهمين بالمتاجرة بها في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان اليوم، إنه "بعملية نوعية قل نظيرها ذات عمق استخباري دقيق القت مديرية شؤون مخدرات الأنبار القبض على متاجِريّن بالمخدرات متلبسين بالجرم المشهود بتهريب (7) كليوغرامات من حبوب الكبتاجون المخدرة داخل أحشاء أحد الحيوانات بطريقة ماكرة".

وأضاف البيان أنه تم استخراجها وضبطها أصوليا بعد عبورها المنطقة الحدودية في محافظة الأنبار غربي العراق .