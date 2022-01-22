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تمهيداً لعملية كبرى.. قصف مواقع لداعش بين ديالى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-01-22T17:23:48+0000
تمهيداً لعملية كبرى.. قصف مواقع لداعش بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، مساء اليوم السبت، بأن قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي قصفت مواقع واهدافاً لداعش بين ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدفعية اللواء الثاني في الفرقة الأولى للجيش، ومدفعية الفوج الرابع من لواء نداء ديالى بالحشد قصفوا اهدافاً ومواقع لداعش عند حدود ديالى وصلاح الدين".

واكد المصدر ان "الضربات تمشيطية تمهيدا لعمليات امنية كبرى ستنطلق قريبا ثأراً لضحايا مجزرة العظيم التي راح ضحيتها 11 جنديا بينهم ضابط".

وشن تنظيم داعش هجوما هو الأعنف منذ 6 سنوات استهدفت سرية للجيش تابعة للفرقة الأولى من الجيش العراقي غربي ناحية العظيم وخلف 11 ضحية.

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