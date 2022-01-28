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تمشيط 8 قرى في ديالى وانطلاق عملية "نوعية" من ثلاثة محاور بالأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-01-28T09:05:15+0000
تمشيط 8 قرى في ديالى وانطلاق عملية "نوعية" من ثلاثة محاور بالأنبار

شفق نيوز/ ذكر مسؤول محلي في محافظة ديالى يوم الجمعة ان قوات الامن أنجزت خطة تمشيط 8 قرى زراعية مترامية الأطراف لملاحقة بؤر تنظيم داعش ومنع عودته الى معاقله.

وقال مدير ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) شاكر مازن التميمي لوكالة شفق نيوز إن "قوات امنية مشتركة نفذت عمليات واسعة على ضفاف نهر ديالى شرقي وغربي العبارة وشملت 8 قرى زراعية مترامية الاطراف وبمساحة اكثر من 1000دونم".

ونوه إلى أن العمليات نُفذت من عدة محاور لتأمين القرى والبساتين من الهجمات والخروقات الارهابية ومنع تحرك وتسلل مفارز داعش نحو المناطق الامنة.

وتعد ناحية العبارة (15 كم شمال شرق بعقوبة) من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

في غضون ذلك أفاد الحشد الشعبي يوم الجمعة بأن قوة من اللواء السابع شرعت بعملية نوعية من ثلاثة محاور لتفتيش مناطق جزيرة الثرثار والبحث عن مطلوبين في بعض القرى.

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