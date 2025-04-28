تمرين عسكري بحري مشترك يجمع العراق بأمريكا وبريطانيا والكويت (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قاعدة أم قصر البحرية، يوم الاثنين، عن تنفيذ تمرين للبحث والإنقاذ المشترك، مع البحرية الأمريكية والبريطانية والكويتية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات المراجع وقائد القوة البحرية، الفريق البحري الركن مازن عبد الواحد كبيان، وبمتابعة قائد قاعدة أم قصر البحرية، وفي إطار التعاون العسكري المشترك بين العراق والقوات الصديقة، نُفذت قيادة القوة البحرية تمريناً مشتركاً في المياه الدولية مع البحرية الأمريكية والبريطانية والكويتية".

وبينت "شارك في التمرين من الجانب العراقي زورق الدورية (P-312) التابع إلى كتيبة زوارق الدورية الثانية لواء البحري الأول القاعدة آنفاً، وزوارق دورية كويتي وأمريكي وبريطاني"، موضحة أن "هذا التمرين المشترك يأتي لتطوير المهارات وتبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة في التمرين".

وتابعت "وفي نهاية التمرين، أثنى المشاركون على الأداء والتنفيذ والإمكانيات التي تتمتع بها البحرية العراقية وعلى جاهزية وخبرات أبطال قيادة القوة البحرية العراقية والمهارات الفردية التي يتمتعون بها في حماية المياه العراقية".