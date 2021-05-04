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تمركزت في 4 مرتفعات.. إنزال جوي لقوات تركية في جبل بمحافظة دهوك

Category: أمـن

Date: 2021-05-04T12:11:51+0000
تمركزت في 4 مرتفعات.. إنزال جوي لقوات تركية في جبل بمحافظة دهوك

شفق نيوز/ نفذت قوات تركية، يوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي في جبل بالقرب من قرية بناحية كاني ماسي التابعة إلى قضاء العمادية في محافظة دهوك، فيما تواصل الطائرات التركية قصفها على مناطق حدودية.

وقال سربست صبري مدير ناحية كاني ماسي لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوات تركية نفذت عملية إنزال جوي في جبل كفر سور القريب من قرية هرور، وبذلك تمركزت القوات التركية

في أربعة في مرتفعات كيسته ومناطق ملاردى و ودارارى وجبل كفر سور".

وأضاف مدير ناحية كاني ماسي؛ ان "الطائرات التركية قصفت اليوم وادي هسبا بقرية بازئ التابعة لناحية كاني ماسي".

يذكر أن العمليات العسكرية التركية في ناحية كاني ماسي، التي انطلقت قبل أكثر من أسبوع، أسفرت عن تمركز قوات تركية في مرتفعات قرية كيسته وخلف قرية هرور، وأقامت نقاطا عسكرية ثابتة هناك.

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