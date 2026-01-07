تمديد حظر التجوال في ميسان لليوم الثاني على التوالي

شفق نيوز- ميسان

قررت قيادة عمليات ميسان، مساء اليوم الأربعاء، تمديد حظر التجوال لليوم الثاني على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها المحافظة.

وذكرت قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قررت فرض حظر التجوال اعتباراً من الساعة 23:00 من مساء اليوم ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس في عموم المحافظة.

وأكدت أن الحظر يشمل الأشخاص والعجلات، ويُستثنى من ذلك القوات الأمنية والحالات الطارئة فقط.

ومساء يوم أمس الثلاثاء، كشف مصدر أمني في ميسان عن فرض حظر للتجوال في المحافظة وشن حملات لملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية في ميسان قررت فرض حظر للتجوال ابتداءً من الساعة 12 من منتصف الليلة وحتى السادسة من صباح يوم غد الأربعاء، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة".

وأكد على أن الحظر "يشمل مداخل ومخارج المحافظة وكذلك داخل مدنها، وسيكون هناك استثناء للحالات الطارئة".

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، شهدت محافظة ميسان توترات أمنية وعمليات اغتيال، ففي وقت سابق مساء أمس الثلاثاء، أبلغ مصدر أمني في المحافظة وكالة شفق نيوز بمقتل منتسب أمني على خلفية ثأر قديم بين عائلتين.

وقال إن "الضحية في الخمسينيات من عمره وتمت مهاجمته بالقرب من جسر سفيح بقضاء الكحلاء في محافظة ميسان، وأردوه قتيلاً في الحال بعدة إطلاقات نارية في جسده".

وأشار إلى أن "القضية تعود إلى ثأر قديم بين (بيت شاهين) و(بيت بطة)"، مضيفاً أن "قوة امنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وباشرت بالإجراءات القانونية.

وفجر السبت الماضي، مطلع الأسبوع، شهدت مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، أجواء مشحونة وتوتراً أمنياً، إثر اغتيال قيادي في "سرايا السلام"، الجناح العسكري لزعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن عناصر من سرايا السلام، أقدموا على حرق مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير، على خلفية مقتل القيادي بارز في التيار الصدري حسين العلاق الملقب بـ"الدعلج".

ووفق المراسل، فإن ما جرى كان إطلاق رصاص في الهواء، ولم يكن هناك أي اشتباك بين السرايا وعصائب أهل الحق، الجناح العسكري التابع لقيس الخزعلي.

وبعد ذلك، فرضت قوات الأمن حظراً للتجوال في العمارة، وقطعت بعض الطرق الرئيسة للسيطرة على الوضع.