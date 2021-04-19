تمديد بقاء القوات الاتحادية في ناحية ساخنة امنيا وعشائريا بديالى

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، تمديد بقاء قوات الرد السريع الاتحادية في ناحية ابي صيدا الساخنة عشائريا وامنيا شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير الناحية وكالة عبد الله احمد الحيالي، لوكالة شفق نيوز، ان قوات الرد السريع نجحت في تحقيق الاستقرار الامني والحد من الاقتتال العشائري بنسبة تتجاوز 85% في جميع مناطق ناحية ابي صيدا، باستثناء بعض الحوادث البسيطة التي تحدث في جميع المحافظات.

واكد على ضرورة بقاء الرد السريع بشكل دائم واستكمال النجاحات الامنية التي حققتها والتي كانت محط رضا وارتياح شعبي بعدما كانت ابي صيدا تعيش تحت وطأة الرعب والاقتتال بشتى انواع الاسلحة ما دفع الكثير من سكانها الى النزوح لمناطق اخرى بحثا عن الامن والاستقرار.

وشدد الحيالي على تفعيل الدور الحكومي في مجال المصالحات العشائرية والمجتمعية ومنع الجهات المرتبطة ببعض الاحزاب والاجندات الخارجية من إثارة النزاعات من جديد وعودة الناحية الى المربع الدموي من جديد.

وتولى فوجاً من قوات الرد السريع قادم من بغداد في 15 تشرين الثاني 2020 الملف الامني وفرض القانون وانهاء الاقتتال العشائري والقبض على المطلوبين ومثيري الفوضى.

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة نزاعات واقتتال عشائري في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة, تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرح وجرح مئات المدنيين.