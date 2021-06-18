تمديد بقاء الرد السريع في ناحية ساخنة بديالى

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي في محافظة ديالى يوم الجمعة، بتمديد بقاء قوات الرد السريع الاتحادية في ناحية ابي صيدا الى اشعار اخر لما حققته من اسهامات بفرض الامن والقانون وتلاشي النزاعات العشائرية.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالةً عبدالله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز ان "القرار صدر من السلطات الامنية بتمديد بقاء قوات الرد السريع الاتحادية بعد نحو عام من وجودها في ابي صيدا وما حققته من نجاحات امنية كبيرة اسهمت في بسط الامن والاستقرار وتلاشي النزاعات والاقتتال العشائري بشكل تام".

واشار الحيالي الى ان الرد السريع فرضت سيطرتها التامة على ابي صيدا ولم تشهد الناحية أي حالات نزوح منذ اشهر طويلة بعدما عانت النزاعات العشائرية الدامية التي خلقت الرعب في صفوف المواطنين.

واضاف أن ظروف وطبيعة الناحية الامنية والاجتماعية تتطلب بقاء الرد السريع للحفاظ على المكتسبات الامنية والتمهيد لمشروع مصالحة عشائري شامل ينهي النزاعات والفوضى بين الحين والاخر ويبسط الاستقرار الاجتماعي بالشكل المطلوب.

ونبه مدير ابي صيدا من تهديدات تطال السلم الاهلي في حال انسحاب قوات الرد السريع نتيجة الخصوصية المعقدة لناحية ابي صيدا ويضر بالمشروع الحكومي الذي تقوده الحكومة والسلطات الامنية لحسم ملف ابي صيدا بالكامل.

ودفعت السلطات الامنية قبل نحو عام قوات الرد السريع الاتحادية الى ابي صيدا لاحتواء ومعالجة مشاكل ونزاعات عشائرية وطائفية متشعبة ومعقدة امتدت لسنوات طويلة

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.