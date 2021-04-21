تمثل تهديداً أمنياً واقتصادياً.. الجيش العراقي يستعد لغلق معابر "التهريب" مع سوريا

شفق نيوز/ كشف مصدر عسكري في قيادة عمليات الجزيرة والبادية بمحافظة الانبار، يوم الأربعاء، أن قوات الجيش العراقي ستشرع قريباً بحملة واسعة لغلق الممرات غير الشرعية على الحدود العراقية السورية.

وقال المصدر وهو ضابط برتبة عقيد، لوكالة شفق نيوز، إن الحملة ستنطلق ضمن محور التنف ــ البو كمال السورية وقضاء القائم العراقي، "وذلك بعد تزايد أنشطة غير شرعية لجماعات مسلحة تدعي انتماءها لفصائل مسلحة تتضمن عمليات تهريب مواد ممنوعة بين البلدين، وادخال بضائع لتجنب دفع رسوم جمركية عليها".

واضاف ان "القوات ستجري عمليات مسح واسعة على طول الحدود تستهدف تعقب ما يعرف بـ"الكسرات"، التي تحدثها الجماعات المسلحة في الساتر الحدودي وتنقل من خلالها المخدرات وقطع غيار السيارات ومحولات الكهرباء والوقود والأدوية من العراق إلى سوريا، ونقل مواد أيضا من داخل سوريا الى العراق".

واشار الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالعمل على إغلاق تلك الممرات وتعزيز الحدود بعد أسبوع من تسلم القوات العراقية أبراجا للمراقبة وكاميرات حرارية ليلية في هذا الإطار.

ولفت المصدر إلى أن عمليات التهريب عبر سوريا "باتت تمثل تهديداً أمنياً واقتصادياً للعراق حيث تجري الكثير من أنشطة التهريب برعاية فصائل مسلحة تنتشر على الجانبين من الحدود العراقية السورية".

ونبه الى ان الحملة "تستهدف أيضا ردم أنفاق حفرها تنظيم داعش في السنوات الماضية ومنع إعادة استخدامها مرة أخرى".