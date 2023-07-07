تمتد من بغداد إلى ميسان.. تفكيك "أخطر" شبكة متاجرة بالمخدرات واعتقال عصابة سطو في بابل

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الجمعة، تفكيك أخطر شبكة متاجرة بالمخدرات في العاصمة بغداد، في حين القت شرطة بابل القبض على عصابة للسطو المسلح شمال المحافظة.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من مكافحة مخدرات الكرخ وبعملية نوعية، فككت أخطر شبكة متاجرة بالمخدرات امتدادها من محافظة بغداد الى محافظة ميسان".

وأضاف البيان انه "تم إلقاء القبض على رئيس الشبكة وجميع اعضائها وتم ضبط بحوزتهم 4 كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة بالجرم المشهود واسلحة وادوات تعاطي وعجلات تستخدم لنقل المواد المخدرة وتم ايداعهم التوقيف بقرار قضائي لينالوا جزاءهم العادل".

في السياق، تمكنت مفارز شعبة المسيب لمكافحة الإجرام بمحافظة بابل، من إلقاء القبض على أفراد عصابة سطو مسلح مكونة من ثلاثة أشخاص اثناء قيامهم بسرقة أحد المنازل ضمن قاطع المسؤولية شمال المحافظة .

وأشارت قيادة الشرطة، في بيان إلى أن "جميع أفراد العصابة من المحكوم عليهم سابقاً بقضايا المخدرات" ، مؤكدة "تدوين أقوالهم بالاعتراف قضائياً وتوقيفهم وفق أحكام المادة (443) من قانون العقوبات لإكمال الاجراءات القانونية حتى ينالوا جزاءهم العادل".