تماس كهربائي ينهي حياة أمٍّ وولدها ويحرق منزلين جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الأربعاء، أن تماسا كهربائيا في المناطق الزراعية غربي المحافظة أدى لوفيات واحراق منزلين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "تماسا كهربائيا داخل احد المنازل في مناطق اللحيس الزراعية بقضاء الزبير غربي البصرة، حيث أدى لاحراق منزل توفي بداخله ام وولدها الشاب العشريني، ثم الانتقال إلى المنزل جارهما".

وبين المصدر، ان " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي".