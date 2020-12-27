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تلفزيون: صدور أمر اعتقال على القيادي في كتائب حزب الله أبو علي العسكري

Category: أمـن

Date: 2020-12-27T16:35:16+0000
تلفزيون: صدور أمر اعتقال على القيادي في كتائب حزب الله أبو علي العسكري

شفق نيوز/ قال تلفزيون العربية الحدث، الأحد، إن السلطات العراقية أصدرت امر اعتقال للقيادي في كتائب حزب الله أبو علي العسكري.

ولم يتسن لوكالة شفق نيوز، التأكد من المعلومة.

لكن هذه الأنباء، تأتي بعد يوم واحد، من تهديد شديد للعسكري اطلقه وهو المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، بـ"قطع أذني" رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كـ"الماعز"، داعياً إياه إلى عدم اختبار "صبر المقاومة"، كما شدد على ضرورة عدم تكرار عمليات القصف على المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية.

وقال العسكري في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "المنطقة اليوم تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بأن لا نكون الطرف البادئ لها".

وأضاف، "لعل عمليات القصف في الأيام الماضية لا تصب إلا في مصلحة عدونا ترامب الأحمق وهذا ما يجب أن لا يتكرر".

وتابع أن "تحالفنا مع الإخوة في فصائل المقاومة سواء المحلية منها أو الخارجية تحالف متين، وما يمسهم يمسنا، ونحن ملتزمون بالدفاع عنهم ضمن الأطر المحددة والمقررة بيننا".

ودعا العسكري، "كاظمي الغدر" أن "لا يختبر صبر المقاومة بعد اليوم، فالوقت مناسب جدا لتقطيع "أذنيه كما تقطع آذان الماعز، ولن تحميه حينها الاطلاعات الإيرانية، ولا الـCIA الأمريكية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن".

ورغم أن "العسكري" شخصية غامضة ولا توجد معلومات كافية عن هويته، إلا أن فضائية الحرة قالت في تقرير سابق، إن "اسم العسكري الحقيقي هو حسين مؤنس، وهو عضو في مجلس شورى كتائب حزب الله، ويعمل مستشار أمنيا وعسكريا في هذه الميليشيا".

وأضافت أن "مؤنس يستخدم اسما حركيا لكونه من القيادات الأمنية، ومهمته إيصال رسائل تهديد للمسؤولين وكشف معلومات استخباراتية محددة للجمهور عند الحاجة".

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