إتلاف مايقارب 104 كيلوغرام من المخدرات في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الخميس، إتلاف ما يقارب 104 كيلو غرام من المخدرات في دائرة صحة البصرة.

وذكر رئيس لجنة إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي أسامة داخل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة أتلفت ما يقارب 104 كيلو غرام من المواد المخدرة المختلفة المضبوطة والمحفوظة لدى قسم الطب العدلي في دائرة صحة البصرة".

وأضاف أنه "بالتنسيق مع وزارة الصحة وقسم الطب العدلي تم إتلاف 103 كيلو غرام و936 غرام و676 ملغرام من المواد المخدرة بعدما استمرت عملية الفحص والمطابقة لمدة ستة أيام".

وتابع أن "العملية شملت أيضا إتلاف 190520 قرصا مخدرا، و2045 قطرة مخدرة، فضلا عن سوائل بحجم 2141 مل".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، ارتفاع أسعار المخدرات في البلاد، لافتة إلى إسترداد 20 متهماً دولياً في هذا المجال.