تكليف وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري مديراً لمكتب القائد العام

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بصدور أمر يقضي بتكليف وزير الداخلية السابق، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، بمنصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

ومنذ تسلّمه مهام عمله، شرع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي في إجراء تغييرات واسعة في المناصب التنفيذية العليا بمؤسسات الدولة. كما أطلق حملة موسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري أطاحت بالعشرات من المسؤولين الحكوميين والنواب ورجال الأعمال، وأسفرت عن استرداد مليارات الدنانير ومصادرة عقارات وممتلكات غَيْر مشروعة.