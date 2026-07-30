تكليف قائد جديد لفرقة المشاة 16 بالجيش العراقي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بتكليف اللواء الركن "أركان جميل المياحي" بمهام قائد فرقة المشاة 16 في الجيش العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، أصدر أمراً بتكليف المياحي بقيادة الفرقة 16، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، أجرى خلال الفترة الماضية العديد من التغييرات في المناصب العسكرية والأمنية والاستخبارية.