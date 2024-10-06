تكليف قائد جديد لشرطة ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الأحد، بتكليف قائد جديد لشرطة محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تكليف اللواء نجاح ياسر قائدا لشرطة ذي قار خلفا للواء مكي الخيكاني والذي قدم استقالته الى وزير الداخلية لاسباب غير معروفة".

وكان قائد شرطة ذي قار، اللواء مكي شناع صنگور، قدم طلبا للإعفاء من منصبه إلى وزير الداخلية عبدالامير الشمري، دون توضيح او ذكر مزيد من التفاصيل حول طلب الإعفاء من المنصب ودوافعه.

وأكد عضو مجلس محافظة ذي قار، احمد الخفاجي، يوم الأحد، أن قرار تغيير قائد شرطة المحافظة قرار اتحادي لا دخل للمجلس فيه.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، ان "قرار تغيير قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء مكي شناع صنگور، يصدر من بغداد حصرا، كونه من القرارات الاتحادية"، لافتا الى ان " مجلس المحافظة سيناقش امر تقديم قائد شرطة المحافظة طلبا للإعفاء من منصبه ودوافعه في جلسة اليوم الأحد".

وبين، أن "تحالف (المهمة) الذي نرأسه داخل المجلس مع بقاء قائد الشرطة الحالي، نظراً للجهود التي بذلها في الحفاظ على أمن المحافظة".