تكليف قائدين جديدين لقوات الشرطة الاتحادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء بتكليف قائدين جديدين لقوات الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الداخلية كلفت العميد الركن محمد قاسم الفهد قائداً للفرقة الآلية للشرطة الاتحادية.

وأضاف أن الداخلية كلفت أيضا اللواء محمد جواد الساعدي قائداً للفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية.

ولم تتوفر مزيد من التفاصيل على الفور.

وأجرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منذ تشكيلها في أيار/مايو الماضي، تغييرات واسعة على صعيد المناصب الرفيعة في الدولة وخاصة الأمنية منها في مسعى للحد من سوء الإدارة ومحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في مؤسسات البلاد.