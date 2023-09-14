بعد إعفائه من منصبه .. تكليف اللواء سعد معن بمهام مستشار وزير الداخلية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتكليف اللواء سعد معن بمهام مستشار وزير الداخلية وإنهاء تكليفه من إدارة دائرة العلاقات والاعلام.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "وزير الداخلية أصدر أمراً بانهاء تكليف اللواء سعد معن من منصب مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية وتكليفه بمهمة المستشار الأمني لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بالإضافة إلى مهامه كرئيس لخلية الاعلام الأمني".

وأضاف المصدر أن "الامر تضمن تكليف اللواء احمد السوداني بديلاً عن اللواء معن في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية".