اللواء معن رئيسا لخلية الإعلام الأمني والنعمان ناطقا عسكريا باسم السوداني

شفق نيوز/ كلّف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مدير دائرة العلاقات والاعلام السابق بوزارة الداخلية اللواء سعد معن بمنصب رئيس خلية الإعلام الأمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان السوداني أصدر قرارا رسميا يقضي بتعيين اللواء معن بهذا المنصب بدلا من اللواء تحسين الخفاجي في حين كلف صباح النعمان المتحدث باسم مكافحة الإرهاب بمنصب الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة بدلا من اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الزبيدي.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أنهت تكليف اللواء معن في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2023 وعينته مستشارا للوزير.

وكلفت الوزارة في حينها اللواء احمد السوداني بديلاً عن اللواء معن بمنصب دائرة العلاقات والإعلام بالداخلية.