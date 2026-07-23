تكليف العميد الركن أسامة سعد حسن بقيادة الفرقة الخاصة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بصدور أمر من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يقضي بتكليف العميد الركن أسامة سعد حسن بمهام قائد الفرقة الخاصة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأمر صدر ضمن سلسلة التغييرات التي يجريها القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي في المناصب والقيادات العسكرية والأمنية"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويخلف العميد الركن اسامة سعد حسن في المنصب اللواء الركن محمد قاسم الفهد، الذي كُلّف أخيراً بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، بعد فترة تولى خلالها قيادة الفرقة الخاصة.

وتتولى الفرقة الخاصة مهام أمنية حساسة في العاصمة بغداد، من بينها تأمين المنطقة الخضراء والمؤسسات والمقار السيادية، إلى جانب حماية عدد من المواقع الحكومية ومساندة الخطط الأمنية الخاصة بتحركات كبار المسؤولين.

وتأتي هذه التغييرات بالتزامن مع إعادة تنظيم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وتكليف وزير الداخلية السابق الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري بإدارته، ضمن إعادة هيكلة لمراكز القيادة والتنسيق الأمني والعسكري.