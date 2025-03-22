تكريت.. اعتقال 14 شخصاً إثر دكة عشائرية بسبب مشاجرة أطفال

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، عن اعتقال 14 شخصاً على خلفية مشاجرة تطورت إلى دكة عشائرية في مدينة تكريت، مؤكدة القبض على الفاعل الرئيسي وإحالته وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وذكرت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن حادث الاعتداء وقع في قرية الشهامة بمدينة تكريت إثر خلاف نشب عصراً بسبب مشاجرة بين أطفال، ما أدى إلى تطور الموقف إلى "دكة عشائرية" استهدفت أحد منازل المواطنين.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تحركت فوراً لفرض هيبة الدولة والتعامل بحزم مع مثيري الفتن والنزاعات العشائرية، حيث تم توقيف 14 شخصاً من طرفي النزاع وفق المادة 413 من قانون العقوبات العراقي.

كما أوضح البيان أنه بعد جمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم الرئيسي في الحادث، والذي كان يحمل بندقية كلاشينكوف نصف أخمص، حيث تم القبض عليه وهو المدعو (ع. أ. ع) وإحالته وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 إلى قسم استخبارات ومكافحة الإرهاب في صلاح الدين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.