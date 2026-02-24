تقوم بعمليات تهريب.. القبض على ساحبة مع طاقمها في المياه الإقليمية العراقية

شفق نيوز- البصرة

أعلنت قيادة القوة البحرية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ساحبة (المهاوي 2) وطاقمها المكون من 18 شخصاً، مبينة أنها كاان تقوم بأعمال غير قانونية في المياه الإقليمية العراقية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من قيادة القوة البحرية، أثناء القيام بواجب حماية المنصات العائمة تم مشاهدة ساحبة يشتبه بأنها تقوم بأعمال غير قانونية، بعد تفتيش الساحبة تبين بأنها تقوم بعمليات تهريب داخل المياه الإقليمية العراقية".

ولفتت إلى إلقاء القبض على الساحبة (المهاوي 2) وجنسيتها تنزانية مع أفراد طاقمها البالغ عددهم (18) شخصاََ من جنسيات عراقية وأجنبية مختلفة، حيث تم تسليمهم مع المضبوطات إلى مركز شرطة الفاو أصولياََ بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.