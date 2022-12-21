تقودها امرأة .. تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرت في الأنبار

شفق نيوز/ تمكنت الهيئة التحقيقية والامن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط بالحشد الشعبي، الأربعاء، من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات تقودها امرأة في محافظة الانبار والقاء القبض على خمسة متهمين.

وقالت الهيئة في بيان، إنها نجحت بالتعاون مع اللواء 13 بالحشد ومديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الانبار وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجد أشخاص يرومون ادخال (70) ألف حبة مخدرة الى العراق، من القاء القبض على متهمين اثنين في القائم ومتهم اخر في هيت ومتهمين اثنين اخرين في الرمادي بعملية سريعة وخاطفة استمرت ساعات فقط.

وأضاف البيان أن العملية تكللت بالنجاح من خلال تفكيك شبكة كاملة لتجارة المخدرات تقودها امرأة من خلال إلقاء القبض على خمسة متهمين في المحافظة.