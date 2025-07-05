تقليل أرتال وتواجد ميداني.. توجيهات عاجلة من السوداني لمسؤولين حكوميين وأمنيين

شفق نيوز - بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، مساء السبت، جملة توجيهات لمسؤولين محليين وعسكريين وأمنيين، تتعلق بالخطة التنسيقية الخاصة بتأمين زيارة عاشوراء.

جاء ذلك، خلال زيارة أجراها إلى قيادة العمليات المشتركة، في العاصمة بغداد، لمتابعة سير الخطة، حيث عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية ضم اللجنة التنسيقية العليا المؤلفة من وزراء الداخلية، الكهرباء، والصحة، فضلاً عن محافظي كربلاء، بابل، والنجف، واللجان الخدمية وقيادة العمليات وتشكيلات الشرطة والحشد الشعبي.

وأكد السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية رفع مستويات التنسيق الكامل على مختلف المستويات والفعاليات التي تشترك بها الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية وجهد الوزارات والعتبات.

وشدد على ضرورة "التواجد الميداني للمسؤولين والقادة، خاصة مع بلوغ ذروة أعداد الزائرين المشاركين"، كما وجه بـ"وجوب تقليل أرتال المسؤولين والقادة في المحافظات التي تشهد مراسم الزيارة".

هذا وشهد الاجتماع، وفق البيان، استعراض الوزراء والمحافظين الخطط والأدوار المنوطة بهم، وقدموا شرحاً تفصيلياً عن الأداء، وضمان انسيابية المراسم، والتفويج العكسي للزائرين بلا معرقلات.