تقرير أمريكي يتهم فصيلين مسلحين بقتل "ستيفن ترول" في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ اتهمت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم الجمعة، كلا من جماعة "عصائب أهل الحق"، و"كتائب حزب الله" في العراق بالوقوف وراء مقتل المواطن الأمريكي "ستيفن ترول" الأثنين الماضي في العاصمة بغداد.

وأعلن فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم "سرايا أهل الكهف" مسؤوليته عن مقتل الأمريكي في بغداد، وذكر الفصيل المسلح في منشور صحفي، أن عملية قتل المواطن الأمريكي "ستيفن ترول" جاءت "انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وقُتل ستيفن ترويل البالغ من العمر 45 عاما الذي ينحدر من ولاية تينيسي الأمريكية رميا بالرصاص من قبل مجهولين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ونقل تقرير "فوكس نيوز"، عن بيل روجيو ، زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ، إنه يجب تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم على أميركي في الخارج.

وأضاف أن "الميليشيا التي نفذت هذا الهجوم هي بلا شك منبثقة عن واحدة من أكبر المليشيات الشيعية المدعومة من إيران ، مثل عصائب أهل الحق أو كتائب حزب الله".

وقال: "هذا يتبع نمطًا من الهجمات السابقة ، حيث تدعي جماعات لم تكن معروفة من قبل هجمات على المصالح الأمريكية ، ويبقى الجميع يتساءلون من هي هذه المجموعة. ويتم ذلك لتوفير الإنكار المعقول للميليشيات الأكبر من أجل تثبيط الهجمات الانتقامية".

وحذر روجيو من أن مقتل "ترويل" سيحفز الحرس الثوري الإيراني، من القيام بهجمات مماثلة انتقاما "لهؤلاء القتلى (أبو مهدي المهندس وسليماني ورفقائهما) ليثبت لمؤيديهم ومن يسعون لتخويفهم أن لديهم ذاكرة طويلة ولديهم وسائل الإعدام"، مردفا بالقول: "لن تتوقف الميليشيات والحرس الثوري عند هذا الحد ، بل سيستمرون. لمحاولة استهداف المزيد من الأمريكيين ".