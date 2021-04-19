تقرير اسرائيلي "يكشف" الجهة المسؤولة عن "صابرين نيوز"

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" أن قناة على تطبيق "تلغرام" مرتبطة بجماعة عصائب أهل الحق نشرت صورة ملصق دعائي يحتفي بالهجوم على السفينة الاسرائيلية "هيبريون راي" التجارية قبالة سواحل دولة الإمارات مؤخرا.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن معهد إعلام الشرق الاوسط لمراقبة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، تهديدات الجهاد والإرهاب، قوله ان حسابات على "تليغرام" مرتبطة بميليشيات مدعومة من ايران في العراق، نشرت ملصقات تهدد المصالح الاسرائيلية في الاسبوع الماضي.

واوضحت ان حساب "صابرين نيوز" على تليغرام المرتبط بعصائب أهل الحق، نشر ملصقا يحتفل بالهجوم على السفينة الاسرائيلية قبال السواحل الاماراتية والتي أصيبت بأضرار طفيفة بعد استهدافها بصاروخ قبالة إمارة الفجيرة.

ويظهر الملصق السفينة الاسرائيلية وهي تغرق بعدما شطرت لجزئين بسيف "ذو الفقار" للامام علي. ويقول النص المرفق بالملصق "اسألوا جدكم عن سيف ذو الفقار" في اشارة ضمنية الى معركة خيبر في العام 628 ميلادية التي قاتل فيها الإمام علي ضد اليهود.

وفي 13 نيسان/أبريل، في نفس يوم الهجوم على السفينة الاسرائيلية، احتفل حساب آخر على "تليغرام" للفريق الالكتروني لاخوة الجهاد، بالهجوم ونشر ملصقا لصاروح يطير بالقرب من سفينة.

وفي اليوم نفسه، نشر حساب آخر مرتبط بكتائب حزب الله، بيانا يعلن ان الحزب مسؤول عن استهداف مركز عمليات تابع لجهاز الموساد الاسرائيلي في اقليم كوردستان، وان عددا من الجنود الاسرائيليين قتلوا او جرحوا في الهجوم، وهو خبر نفته حكومة الاقليم مؤكدة لا وجود لمركز للموساد في الاقليم.