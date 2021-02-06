تقرير استخباراتي يحذر من موجة هجمات "إرهابية"

شفق نيوز/ حذر تقرير استخباراتي للامم المتحدة من ان ارهابيين يخططون لشن موجة من الهجمات في مرحلة ما بعد الاغلاق عندما يتم تخفيف اجراءات مكافحة كوفيد-19، بحسب ما ذكر موقع "يورو ويكلي" الاوروبي.

وخلص التقرير الامني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان تنظيمات متطرفة كداعش والقاعدة، تخطط لتأكيد "همجيتها" بعد سنة على غيابها من تحت الاضواء الاعلامية.

والتقرير الاستخباراتي المستند على معلومات جمعت من الدول الاعضاء في الامم المتحدة، يحذر باسم المنظمة الدولية من "طفرة بالهجمات المخطط لها مسبقا" يتوقع ان تنفذ عندما يعيد العالم الخروج من الاغلاق عبر اجراءات الحظر بسبب الوباء.

ويقول التقرير ان داعش يسعى بقوة من اجل "انهاء تهميشه في الاخبار" وابلغ عناصره مؤخرا ان عليهم ان يتدربوا على التخطيط لشن هجمات ضد الاعداء المعروفين للتنظيم.

ويشير التقرير الى ان الحملة الدعائية لداعش تزعم ان كوفيد-19، هو "عقاب الهي للغطرسة والكفر" ضد الغربيين والمسلمين غير الملتزمين.

واعتبر "يورو ويكلي" انه على الرغم من الهجمات المتوقعة مستقبلا من جانب داعش والقاعدة، الا ان التنظيمين يواجهان صعوبات. فقد خسر داعش غالبية الاراضي في العراق وسوريا بعد سنوات من القتال الشرس، في حين ان القاعدة خسر العديد من قياداته الاساسية، ولم يتمكن من تحقيق نجاحات تذكر في محاولاته لتوحيد التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل الافريقي.