تقرير أممي يكشف طرق تجارة المخدرات في العراق ويحدد أماكن إنتاجها (وثائق)

شفق نيوز/ كشف تقرير للأمم المتحدة، يوم الإثنين، عن طرق تجارة المخدرات في العراق من شماله الى جنوبه، وحذر من أن يكون العراق ودول منطقة الشرق الأوسط والأدنى موقعاً لإنتاج وتجارة المواد المخدرة.

وكشف التقرير عن محاولات في محافظة المثنى جنوبي العراق لإنتاج المواد المخدرة، ومحاولات مماثلة في كركوك وطورخورماتو.

وقدم التقرير الأممي الذي تنشره وكالة شفق نيوز، 7 توصيات لمعالجة ومكافحة هذه "الآفة" التي قال إنها تنشط بين الشباب على وجه الخصوص، والتي احد أبرز أسبابها البطالة.

ومن التوصيات التي اقترحها التقرير هو تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمخدرات بين العراق وجامعة الدول العربية ودول الخليج.

كما حث على إنشاء مركز إقليمي يجمع متخصصين في مجال إنفاذ القانون والأمن.

واليوم الإثنين، عُقد في العاصمة العراقية "مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات".

وشاركت في المؤتمر وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، فضلاً عن مشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.