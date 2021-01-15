تقاعد الأنبار تكشف سبب اعتقال قوة من بغداد لأحد مسؤوليها

شفق نيوز/ كشفت مديرية تقاعد محافظة الانبار سبب اعتقال قوة قادمة من بغداد لأحد مسؤوليها في وقت سابق يوم الجمعة.

وقال مدير تقاعد الأنبار أنس ياسين عبدالهادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن سبب الاعتقال يعود إلى نزاع عشائري، حيث جرى اعتقال طرفي النزاع.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف مصدر أمني في مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة الانبار غرب العراق، عن قيام قوة من مكافحة إجرام العاصمة بغداد بإلقاء القبض على مسؤول قسم ضحايا الإرهاب بمديرية تقاعد الانبار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "تم اعتقال الموظف الذي يدعى عبد الهلال النمراوي من سكنة قضاء الفلوجة شرقي الانبار، أمس الخميس، من قبل قوة قادمة من العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أنه "لم يتم معرفة أسباب اعتقاله حتى الآن".

وبين المصدر، أنه "خلال التواصل مع إدارة مديرية تقاعد الانبار، تم التأكد من عدم وجود أي شبهات فساد بحق الموظف المعتقل".

وأشار المصدر، أنها "ليست المرة الأولى التي يتم اعتقال احد الموظفين او مواطنين الانبار من قبل قوى من خارج المحافظة، بكتاب إلقاء قبض دون الإفصاح عن السبب".