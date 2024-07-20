تقابلا في حي بالنجف.. خلاف سابق ينتهي بمقتل وإصابة شخصين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم السبت، بمقتل وإصابة شخصين باشتباك مسلح وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "خلافا سابقاً بين طرفين من أبناء عشيرة الغزالات حول قطعة أرض بمنطقة بحر النجف، تسبب باندلاع اشتباك مسلح بينهما عندما تقابلا بمنطقة الحي الصناعي في مدينة الكوفة وسط النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن " الاشتباك المسلح أدى لمقتل احد الأطراف وإصابة الآخر بجروح، فيما طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج".