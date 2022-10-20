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تفكيك 15 عبوة ناسفة في كركوك (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-10-20T15:46:36+0000
تفكيك 15 عبوة ناسفة في كركوك (صور)

شفق نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الخميس، عن العثور على 15 عبوة ناسفة وقنبرة هاون جنوب غربي كركوك.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواءين الحادي عشر والثاني عشر بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة، تواصل عملياتها الأمنية لتفتيش وتطهير منطقة (الخزيفي ومزيرير) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك، وأسفرت عن العثور على 11 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، و4 قنابر هاون.

وبينت انه تم تدميرها واتلافها موقعياً من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة، مشيرة إلى ان هذه العمليات تأتي لضمان بيئة آمنة في المدن والمساحات الخالية من أي مخلفات حربية ومتفجرات ضمن قواطع المسؤولية.

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