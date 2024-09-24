تفكيك منظمة "وهمية" تصدر بطاقات "ماستر كارد" وتهرب العملة جنوبي بغداد

شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين يديرون منظمة "وهمية" تقوم بإصدار بطاقات "الماستر كارد" وتهريب العملة جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن قوة من لواء مغاوير فرقة المشاة السابعة عشر، تمكنت وبعد ورود شكوى من المواطنين، من القاء القبض على ثلاثة متهمين يديرون "منظمة وهمية" تعمل بإصدار بطاقات "الماستر كارد" غير المرخصة وبدون موافقات رسمية وتهريب (العملة الصعبة) وذلك ضمن منطقة "الحي العسكري" جنوبي العاصمة بغداد.