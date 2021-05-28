تفكيك منصة صواريخ معدة لإستهداف مناطق في بغداد (صور)

شفق نيوز/ ضبطت قوة أمنية اليوم الجمعة منصة صواريخ كانت معدة للإطلاق في العاصمة بغداد، وفقا لمصدر أمني مسؤول.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية تمكنت من العثور على منصة صواريخ معدة لاستهداف أماكن معينة قريبة على منطقة حي الجهاد في بغداد.

وأضاف المصدر أنه تم رفع وتفكيك المنصة دون حادث يذكر.

من جهتها أكدت الشرطة الاتحادية العثور على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب غربي بغداد.

وقالت في بيان اليوم ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية ، تمكن اللواء السادس بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية ، اليوم الجمعة ، من ضبط منصة اطلاق صواريخ بداخلها 3 صواريخ نوع كاتيوشا مع نضيدة معدة للإطلاق في منطقة "حي الجهاد" جنوب غربي بغداد ، مشيرا إلى أنه تم رفعها من قبل مفارز الجهد الهندسي دون حادث يذكر .

وعادةً ما يتم استهداف مطار بغداد الدولي والمعسكر الأمريكي داخله برشقات صاروخية من حي الجهاد.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران بتنفيذ هجمات تستهدف مصالحها في العراق.