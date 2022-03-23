تفكيك مفرزة لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم الأربعاء بتفكيك مفرزة ارهابية مسؤولة عن توزيع مايسمى الكفالات وتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان اليوم إنه من خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة من القاء القبض على خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين ضمن محافظة صلاح الدين.

ووفقا للبيان فإنه من خلال التحقيقات الاولية مع الارهابيين اعترفوا بانتمائهم لداعش واشتركوا بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، فضلا عن تقديمهم الداعم اللوجستي ومايسمى الكفالات على عناصر التنظيم.

واشارت الوكالة إلى تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.